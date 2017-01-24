Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро закроют с 25 по 30 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке "Парк Победы" - "Деловой центр" будет закрыто с 25 по 30 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метро во вторник.

"Ограничения вводятся по обращению департамента строительства Москвы с целью выполнения производственных работ по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на время завершающей стадии работ для пассажиров будут закрыты станция "Деловой центр" и переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная".

Станция "Парк Победы" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

С 25 по 30 января специалисты выполнят подключение технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка "Парк Победы" - "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.

Для проезда пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть в феврале.