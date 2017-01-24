Власти Москвы задумались об оборудовании машин "скорой помощи" "тревожной кнопкой"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Столичные бригады скорой и неотложной медицинской помощи могут быть оснащены специальным оборудованием для вызова полиции, сообщил глава департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

"У нас есть позитивный опыт обеспечения бригад "скорой помощи" определенными сигналами, чтобы в момент нападения наши сотрудники имели возможность информировать станцию "скорой помощи" и полицию о происходящем",- сказал Хрипун на "кругом столе" в Мосгордуме.

По его словам, эта практика может быть распространена не только на бригады "скорой помощи", но и на бригады неотложной помощи, а также на врачей, выезжающих на дом.