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Москва

Поезд нового поколения со сквозным проходом запустят в московском метро в марте

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Поезда метро нового поколения "Москва", которые имеют сквозной проход между вагонами через весь состав, запустят на линию с пассажирами в марте. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума городского правительства во вторник. Ранее сообщалось, что поезда будут запущены в феврале 2017 года.

По словам Ликсутова, в этих поездах будут новые пассажирские сервисы, например, возможность зарядки гаджетов и интерактивные мониторы.

Ранее пресс-служба Московского метрополитена сообщала, что подземка в 2017 году получит 192 вагона нового поколения - 24 восьмивагонных состава. Общий объем поставок на 2017-2020 годы составит 768 вагонов - 96 составов. Ежеквартально в метро будут поступать 48 новых вагонов. Они заменят подвижной состав на самой загруженной линии столичного метрополитена - Таганско-Краснопресненской.

"Поезда 765-ой серии на 15% вместительнее прежних - они способны перевозить до 2 тысяч человек. Для удобства пассажиров дверные проёмы были увеличены до 1,4 метра, а между вагонами был организован сквозной проход по всему поезду. Количество поручней увеличено на 30%, добавлены специальные места для инвалидных колясок", - сообщала пресс-служба.

Отмечается также, что все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Салон теперь освещают светодиодные лампы, которые на 50% экономичнее обычных. Также в вагонах установлена современная система видеонаблюдения с возможностью передачи изображения в Ситуационный центр. Отличительной особенностью вагонов 765-ой серии является тихий и плавный ход.

Теги: Москва, метрополитен
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