Возбуждено уголовное дело после покушения на женщину-водителя на МКАД

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия в связи с нападением на женщину-водителя на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Во вторник неизвестный несколько раз выстрелил в женщину, находившуюся за рулем автомобиля марки "Форд", следовавшего в районе 105 км МКАД. После этого нападавший скрылся. Потерпевшая, личность которой не раскрывается, с огнестрельным ранением госпитализирована.

Главное следственное управление СКР Москвы возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).