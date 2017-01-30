Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Улюкаеву

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник проверит законность продления домашнего ареста до середины весны бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.

Она уточнила, что суд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов Тимофея Гриднева и Ларисы Каштановой на постановление нижестоящей инстанции. Защита просит избрать Улюкаеву более мягкую меру пресечения, так как считает домашний арест необоснованным.

Басманный суд Москвы 10 января продлил домашний арест Улюкаева на два месяца, то есть до 15 апреля.

В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил А.Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Экс-глава МЭР свою вину в инкриминируемом преступлении не признает.

В рамках расследования дела Басманный суд Москвы 29 ноября и 14 декабря наложил обеспечительный арест на имущество и средства экс-министра: на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева, которые находятся в Смоленской области, а также деньги на счетах и монеты из драгоценных металлов общей стоимостью около 500 млн рублей.

Срок предварительного расследования по делу продлен до 15 мая.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Президент назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.