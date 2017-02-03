Найден свидетель предполагаемого падения вертолета в Подмосковье

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Личность женщины, якобы видевшей падение вертолёта в Московской области, установили сотрудники правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в экстренных службах.

"Личность сообщившего о якобы падении вертолёта установлена. Это женщина средних лет, находится в адекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент она участвует в поисковой операции.

В пресс-службе областного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что информация о падении пока не подтвердилась, однако поисковые мероприятия продолжаются.

По сообщению свидетельницы. вертолет упал в районе деревни Кобяково в Одинцовском районе.