Сообщение о падении вертолета в Подмосковье оказалось ложным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Информация о якобы падении вертолёта в Подмосковье оказалась ложной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МЧС в пятницу.

"Информация подтверждения не нашла, она является ложной", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в МЧС от очевидца поступила информация о падении вертолёта в районе деревни Кобяково в Одинцовском районе Подмосковья. Сообщалось, что свидетеля нашли, им оказалась женщина средних лет. По словам источника в правоохранительных органах, она находилась "в адекватном состоянии" и была привлечена к поисковым работам.