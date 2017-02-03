Главные новости
В миреТрамп опроверг смягчение санкций против РоссииВ миреТрамп не исключил военный ответ на запуск Ираном баллистической ракетыВ миреПутин рассказал о финансировании украинскими олигархами Хиллари Клинтон
Москва

В военном городке в Подмосковье возобновили подачу воды и света

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В военном городке Софрино-1 в Пушкинском районе Московской области восстановлена подача тепла, воды, газа и электричества на все объекты, сообщили в пятницу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В результате аварии на внешней электроподстанции, расположенной за пределами военного городка Софрино-1 около 20:00 2 февраля была обесточена котельная установка, обеспечивающая теплоснабжение, подачу воды и газа в жилые дома. Неисправность электроподстанции была устранена ремонтными службами к 22:30. С этого времени подача тепла, воды, газа и электричества на все объекты жилого городка Софрино-1 подается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что десять тысяч жителей подмосковного военного городка в четверг остались без света, тепла, газа и воды.

Теги: Подмосковье
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Собянин поставил задачу в ближайшие три года построить еще 30 станций метроСобянин поставил задачу в ближайшие три года построить еще 30 станций метро
В том числе, будет идти строительство участков Третьего подземного пересадочного контура метро, на Солнцевской и Кожуховской линияхПодробнее
В Москве опробуют проверку наличия полисов ОСАГО с помощью видеокамерВ Москве опробуют проверку наличия полисов ОСАГО с помощью видеокамер
В начале тестирования штрафы нарушителям выписывать не будутПодробнее
Московскую улицу назовут в честь погибшего дипломата КарловаМосковскую улицу назовут в честь погибшего дипломата Карлова
Она будет располагаться между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицейПодробнее
В ВКС отметили способность ПРО Москвы к перехвату всех типов баллистических ракетВ ВКС отметили способность ПРО Москвы к перехвату всех типов баллистических ракет
Как рассказал их представитель, систему противоракетной обороны столицы полностью модернизируют через два-три годаПодробнее
СКР начал проверку сообщения о сексуальных домогательствах в московской школеСКР начал проверку сообщения о сексуальных домогательствах в московской школе
По данным СМИ, директор и учитель школы в Ясенево на протяжении многих лет домогались ученицПодробнее
Синоптики предупредили Москву и область о резком похолоданииСиноптики предупредили Москву и область о резком похолодании
Как отметили в Гидрометцентре России, в ночь на 26 января ожидается до минус 20 и ниже, однако, по прогнозам, похолодание не будет долгимПодробнее
В храме Христа Спасителя призвали не искать масонский след в его символикеВ храме Христа Спасителя призвали не искать масонский след в его символике
Ключарь храма пояснил, что шестиконечные звезды изображены в честь Богородицы, которая принадлежала роду царя ДавидаПодробнее
Прокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненноПрокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненно
Соответствующий иск в отношении участницы гонок на "Гелендвагене" направлен в судПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Лучшие фото недели10 фото
27 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп опроверг смягчение санкций против РоссииВ миреТрамп не исключил военный ответ на запуск Ираном баллистической ракетыВ миреПутин рассказал о финансировании украинскими олигархами Хиллари КлинтонЭкономикаИсточник рассказал о деталях программы приватизации на 2017-2019 годы
ДНР обвинила Украину в использовании запрещенных "Градов" и "Ураганов"
Белый дом призвал Израиль не афишировать строительство на оккупированных землях
Чуркин назвал поведение украинской делегации в СБ ООН разнузданным и одиозным
Сообщение о падении вертолета в Подмосковье оказалось ложным
Число жертв обстрела в Донецке выросло до двух человек
Два человека погибли в результате обстрелов в Авдеевке
Чуркин обвинил Киев в попытке обойти минские договоренности с помощью военных провокаций
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи