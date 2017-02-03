В военном городке в Подмосковье возобновили подачу воды и света

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В военном городке Софрино-1 в Пушкинском районе Московской области восстановлена подача тепла, воды, газа и электричества на все объекты, сообщили в пятницу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В результате аварии на внешней электроподстанции, расположенной за пределами военного городка Софрино-1 около 20:00 2 февраля была обесточена котельная установка, обеспечивающая теплоснабжение, подачу воды и газа в жилые дома. Неисправность электроподстанции была устранена ремонтными службами к 22:30. С этого времени подача тепла, воды, газа и электричества на все объекты жилого городка Софрино-1 подается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что десять тысяч жителей подмосковного военного городка в четверг остались без света, тепла, газа и воды.