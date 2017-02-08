Задержание преступника со стрельбой произошло на юго-востоке Москвы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU -Преступник был задержан на юго-востоке Москвы, информация о драке со стрельбой не подтвердилась, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"Данная информация не подтвердилась, по указанному адресу проводились оперативные мероприятия",- сказал дежурный пресс-службы.

Тем временем, источник в правоохранительных органах пояснил, что очевидец стал свидетелем задержания преступника и, посчитав операцию правоохранителей дракой со стрельбой, вызвал полицию.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что человек пострадал в результате драки со стрельбой в Москве.