Задержание преступника со стрельбой произошло на юго-востоке Москвы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU -Преступник был задержан на юго-востоке Москвы, информация о драке со стрельбой не подтвердилась, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
"Данная информация не подтвердилась, по указанному адресу проводились оперативные мероприятия",- сказал дежурный пресс-службы.
Тем временем, источник в правоохранительных органах пояснил, что очевидец стал свидетелем задержания преступника и, посчитав операцию правоохранителей дракой со стрельбой, вызвал полицию.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что человек пострадал в результате драки со стрельбой в Москве.