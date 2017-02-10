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Москва

В "Домодедово" задержан угрожавший взорвать самолет пассажир

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пожилой пассажир авиарейса задержан полицией в московском аэропорту "Домодедово" после конфликта с экипажем и угрозы взорвать самолет. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Сегодня в 13:05 при посадке в самолет рейсом "Москва-Берлин" у одного из пассажиров возник конфликт с членом экипажа, в ходе которого первый заявил, что взорвет бомбу", - сказал представитель полиции.

По его словам, в связи с угрозой взрыва все пассажиры были эвакуированы, а воздушное судно проверено кинологами.

"Каких-либо взрывчатых веществ на борту обнаружено не было, пассажиры вернулись на свои места и самолет проследовал по своему маршруту, а 66-летний виновник инцидента доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД для разбирательства", - сказал сотрудник пресс-службы.

Теги: Домодедово, Москва
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