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Москва

В Москве арестован подозреваемый в серийной педофилии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Московский суд арестовал предполагаемого серийного педофила, действовавшего в течение семи лет на востоке города. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"Следственными органами СК по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении Геннадия Семенова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение к совершению иных действий сексуального характера)",- сказала Иванова.

По ее словам, 49-летний Семенов в период с 2009 года по 2017 год, в своей квартире на Вешняковской улице в Москве совершал в отношении двух мальчиков 2001 и 2003 годов рождения действия сексуального характера, а также понуждал к их совершению.

Следствием установлено, что подозреваемый знакомился с мальчиками на улице и в ходе дружеской беседы приглашал к себе домой. Мужчина представлялся детям именем "Гена", просил переходить на "ты" и быстро входил в доверие к малолетним и несовершеннолетним детям.

"Родители совместно с детьми обратились с заявлением в правоохранительные органы, после чего ГСУ СК России по городу Москве было незамедлительно возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи провели обыски по месту жительства и регистрации фигуранта, изъяты диски с видеозаписями порнографического содержания. Назначены психолого-сексолого-психиатрические судебные экспертизы",- сказала Иванова.

Она отметила, что в пятницу Семенову по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему планируется предъявление обвинения. "Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и возможное выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности",- сообщила Иванова.

Представитель ведомства попросила потерпевших обращаться в следственное управление по Восточному административному округу управления СК РФ по Москве.

Теги: Москва
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