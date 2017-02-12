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Москва

В Москве пассажиры метро в День святого Валентина услышат песни о любви

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Специальную поздравительную программу подготовил столичный метрополитен ко Дню всех влюбленных, отмечаемому 14 февраля, сообщает официальный портал московской мэрии.

На эскалаторах, станциях и в переходах подземки пассажиры услышат любовную лирику Александра Пушкина ("Признание", "Я вас любил: любовь еще, быть может..."), Михаила Лермонтова ("Она поет - и звуки тают", "Из-под таинственной холодной полумаски...") и Анны Ахматовой ("Любовь"), говорится в сообщении.

Кроме того, с 13 по 17 февраля пассажиры услышат около 20 песен Игоря Шаферана, который в 2017 году отметил бы свое 85-летие.

В праздничном репертуаре "На тебе сошелся клином белый свет", "Белый танец", а также хиты Нины Бродской и Яна Френкеля "Ты говоришь мне о любви" и "Для тебя", добавляют в мэрии.

В 2016 году столичный метрополитен поздравлял всех влюбленных только стихотворениями, без лирических песен.

Теги: Москва
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