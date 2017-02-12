Главные новости
В РоссииПротивники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцомВ РоссииРоссияне стали меньше доверять теленовостямСпортПеред матчем Кубка Федерации в США включили гимн Третьего рейха
Москва

Метеорологи предупредили москвичей о волне давления

По прогнозам, московский регион также ожидают скачки температуры

Метеорологи предупредили москвичей о волне давления
Москва
Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Центральный федеральный округ и московский регион в ближайшую неделю придет переменчивая и неустойчивая погода, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Неделя будет крайне неустойчивой, важная особенность - настоящая волна давления. В понедельник утром давление будет очень высокое, но к вечеру вторника понизится более чем на 20 мм ртутного столба. А к четвергу - снова повысится до значений понедельника", - сказал он в воскресенье "Интерфаксу".

Параллельно с атмосферным давлением будет меняться и температурный фон: в ночь на понедельник мороз до 10-12 в Москве и до -15 по области, но уже во вторник днем температура превысят нулевую отметку, при этом ожидается ветреная и дискомфортная погода со снегопадом.

Потепление быстро сменится похолоданием: в среду до 2-7 градусов ниже нуля днем и ночью; в четверг температура вернется к 7-12 ниже нуля ночью и минус 4-5 градусов днем. Но и этот режим погоды не продержится дольше двух-трех дней - метеорологи уже прогнозируют вероятный рост температуры к следующим выходным до небольшого "плюса".

"После четверга очередное изменение: повышение давления, и к субботе днем будет выше нуля, от 0 до +3 градусов", - сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что сложилась уникальная ситуация, когда на всей европейской территории России сложился одинаковый температурный фон, и от Архангельска до юга Краснодарского края температура практически не отличается: даже в Сочи прогнозируется отрицательная температура. "Если кто-то полетит с севера на юг, ему не придется сильно заботиться о смене одежды", - заключил метеоролог.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Власти Москвы заявили о невозможности второго этапа программы сноса пятиэтажекВласти Москвы заявили о невозможности второго этапа программы сноса пятиэтажек
По словам главы департамента градостроительной политики, это было бы чревато большим количеством трудностейПодробнее
Самыми упоминаемыми животными Московского зоопарка стали ягуаранди и ай-айСамыми упоминаемыми животными Московского зоопарка стали ягуаранди и ай-ай
Одной из самых популярных связанных с зоопарком новостей стало сообщение о том, что аллигатор Сатурн связан с ГитлеромПодробнее
В "Роснефти" прокомментировали акцию нацболов у центрального офиса НКВ "Роснефти" прокомментировали акцию нацболов у центрального офиса НК
В корпорации считают, что эта провокация была устроена по заказу структур Михаила ХодорковскогоПодробнее
Авиация ВКС проверила на прочность систему ПВО московского регионаАвиация ВКС проверила на прочность систему ПВО московского региона
В проверке боеготовности, в том числе, участвовали стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3, а также истребители, транспортные самолеты и вертолетыПодробнее
Части ПВО Москвы и центрального промышленного района приведены в высшую боеготовностьЧасти ПВО Москвы и центрального промышленного района приведены в высшую боеготовность
Минобороны РФ устроило внезапную проверку боеготовности Воздушно-космических силПодробнее
ФАС уличила мэрию Москвы в завышении тарифа на эвакуацию автомобилейФАС уличила мэрию Москвы в завышении тарифа на эвакуацию автомобилей
Ведомство потребовало провести перерасчет тарифа. По его мнению, часть заявленных в тарифе расходов можно исключитьПодробнее
Охранника задержали после гибели пенсионерки из-за выпущенных им собакОхранника задержали после гибели пенсионерки из-за выпущенных им собак
Накануне в центре Москвы обнаружили тело женщины 1937 года рождения, которую загрызли животныеПодробнее
Собянин поставил задачу в ближайшие три года построить еще 30 станций метроСобянин поставил задачу в ближайшие три года построить еще 30 станций метро
В том числе, будет идти строительство участков Третьего подземного пересадочного контура метро, на Солнцевской и Кожуховской линияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
10 февраля
Лучшие фото недели
Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии6 фото
10 февраля
Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии
67-й Берлинский кинофестиваль8 фото
10 февраля
67-й Берлинский кинофестиваль
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПротивники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцомВ РоссииРоссияне стали меньше доверять теленовостямСпортПеред матчем Кубка Федерации в США включили гимн Третьего рейхаВ миреМинобороны Южной Кореи назвало цель пуска ракеты КНДР
Аэропорт Гамбурга эвакуирован после жалоб пассажиров на затрудненное дыхание
В Германии начались выборы нового президента страны
Эрдоган сообщил о начале ухода боевиков ИГ из Эль-Баба
Поклонская рассказала 20 тыс. обращений против фильма "Матильда"
Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом
Слепцова назвала ЧМ по биатлону в Австрии последним в своей карьере
В движении "Солидарность" пока не увидели смысла становиться партией
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи