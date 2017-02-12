Метеорологи предупредили москвичей о волне давления

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Центральный федеральный округ и московский регион в ближайшую неделю придет переменчивая и неустойчивая погода, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Неделя будет крайне неустойчивой, важная особенность - настоящая волна давления. В понедельник утром давление будет очень высокое, но к вечеру вторника понизится более чем на 20 мм ртутного столба. А к четвергу - снова повысится до значений понедельника", - сказал он в воскресенье "Интерфаксу".

Параллельно с атмосферным давлением будет меняться и температурный фон: в ночь на понедельник мороз до 10-12 в Москве и до -15 по области, но уже во вторник днем температура превысят нулевую отметку, при этом ожидается ветреная и дискомфортная погода со снегопадом.

Потепление быстро сменится похолоданием: в среду до 2-7 градусов ниже нуля днем и ночью; в четверг температура вернется к 7-12 ниже нуля ночью и минус 4-5 градусов днем. Но и этот режим погоды не продержится дольше двух-трех дней - метеорологи уже прогнозируют вероятный рост температуры к следующим выходным до небольшого "плюса".

"После четверга очередное изменение: повышение давления, и к субботе днем будет выше нуля, от 0 до +3 градусов", - сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что сложилась уникальная ситуация, когда на всей европейской территории России сложился одинаковый температурный фон, и от Архангельска до юга Краснодарского края температура практически не отличается: даже в Сочи прогнозируется отрицательная температура. "Если кто-то полетит с севера на юг, ему не придется сильно заботиться о смене одежды", - заключил метеоролог.