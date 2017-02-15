Два бандита с топорами попытались ограбить салон сотовой связи на юге Москвы

Один из них получил ранение, сообщил источник в правоохранительных органах

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Двое неизвестных совершили налет на салон сотовой связи на юге Москвы, но похитить им ничего не удалось. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду источник в правоохранительных органах.

По его словам, двое вооруженных топорами мужчин попытались ограбить салон сотовой связи у метро "Нахимовский проспект". Однако, в итоге, как отметил источник, по предварительным данным, один из подозреваемых получил ранение из травматического оружия, после чего оба нападавших скрылись. Ведется розыск бандитов.

Информация о случившемся уточняется, сказал собеседник агентства. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.