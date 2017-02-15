Налетчиков с топорами из салона связи на юге Москвы прогнал посетитель

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Трое неизвестных с топорами пытались ограбить салон сотовой связи на юге Москвы, но скрылись ни с чем после того, как им помешал посетитель, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"15 февраля в 21:00 трое неизвестных вошли в салон сотовой связи по адресу ул. Азовская, 3 и, угрожая топорами, потребовали у персонала деньги", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, находившийся в помещении посетитель с целью пресечения противоправных действий открыл огонь по нападавшим из личного травматического оружия, после чего те, не завладев ничем, скрылись.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что неизвестные с топорами пытались ограбить салон сотовой связи у станции метро "Нахимовский проспект". Вначале сообщалось, что налетчиков было двое.