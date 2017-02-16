Роспотребнадзор закрыл в Москве еще один контактный зоопарк

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты столичного управления Роспотребнадзора опечатали вход в контактный зоопарк "Чудесный рай" в торговом центре "Триумфальный" на улице Вавилова за нарушения санитарного законодательства.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении в четверг, проверка этого контактного зоопарка проводилась на основании публикации в СМИ о случае укуса ребенка кроликом.

"В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, связанные с размещением объекта в непосредственной близости с магазинами для детей, детскими игровыми автоматами и предприятиями общественного питания торгового комплекса", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что руководством зоопарка не обеспечивался производственный контроль при осуществлении деятельности по содержанию и экспонированию животных, не было данных о прохождении сотрудниками медицинских осмотров и вакцинации. Кроме того, в зоопарке корма и биологические отходы из вольеров хранились в одном помещении.

"Эти нарушения могут привести к распространению заразных болезней, общих для человека и животных, и создают угрозу здоровью и жизни людей", - отметили в управлении.

В связи с этим в отношении ООО "Чудесный рай" составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности зоопарка. Материалы административного дела направлены для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы.

Несколько дней назад сообщалось, что за нарушения аналогичные меры были приняты в отношении контактного зоопарка "Погладь енота", расположенного в торгово-развлекательном центре "Капитолий" на Севастопольском проспекте.