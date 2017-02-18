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Москва

На юге Москвы погиб человек в ДТП с участием рейсового автобуса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с рейсовым автобусом на Варшавском шоссе, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в правоохранительных органах.

По его словам, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля "Фольксваген" и рейсового автобуса №737 водитель легковушки погиб, его машина загорелась. Пассажиры автобуса не пострадали. На месте находятся представители городских служб. Дальнейшая информация уточняется.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС опровергли информацию о возгорании автомобиля, не уточнив подробностей происшествия.

Теги: Москва
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