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Москва

Пожар в жилом доме в Наро-Фоминске потушен

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ликвидирован крупный пожар в жилом доме на улице Маршала Жукова, 13, в подмосковном Наро-Фоминске, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

"В 02:19 - ликвидация открытого горения. Привлекаемые силы и средства: 37 единицы техники, 115 человек из них от МЧС 48 человек и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером в Наро-Фоминске загорелась кровля жилого дома на площади 400 квадратных метров, из горящего дома эвакуированы около ста человек.

Теги: Наро-Фоминск, Подмосковье
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