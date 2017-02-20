Пропавшую рязанскую школьницу нашли в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пропавшая рязанская школьница нашлась в Москве, этом сообщила на своей странице в фейбуке уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

"Аня нашлась в Москве! Находится с сотрудниками полиции", - написала она.

Как сообщалось ранее, в прошлый четверг 14-летняя девочка примерно в 20:15 ушла из больницы, где проходила плановое лечение. Охранник отдал ей одежду и выпустил. Позднее было установлено, что девочка уехала в Москву.

Поисками ребенка занимались сотрудники силовых структур и волонтеры поисково-спасательных отрядов.