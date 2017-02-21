В Московском регионе за ночь выпало 15% месячной нормы осадков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - К 9:00 вторника в столичном регионе выпало около 15% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 мм, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, прирост осадков в столице и Подмосковье с вечера понедельника составил от 5 до 6 мм.

Атмосферное давление в столице аномально низкое, в 6:00 вторника фиксировалось 729 мм рт.ст.

Осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега днем в Москве продолжатся при температуре до плюс 2 градусов. Ожидаемый прирост - до 4 мм.

В ночь на среду в столице похолодает до минус 2-4 градусов, ожидается снег, гололедица. Выпадет еще до 3 мм осадков.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что за двое суток, к утру среды, февральская копилка осадков может пополниться на 13 мм - более трети месячной нормы.