Взявшему семью в заложники москвичу назначили психиатрическую экспертизу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Подозреваемому в захвате своей семьи в заложники мужчине назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, сообщила "Интерфаксу" во вторник старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 206 уголовного кодекса РФ (захват заложников). Во время проведения следственных действий фигурант частично признал свою вину", - сказала Иванова.

Накануне мужчина в квартире по Боровскому шоссе в Москве взял в заложники свою гражданскую супругу и трех несовершеннолетних детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, у мужчины "белая горячка". В результате инцидента, как сообщалось, никто не пострадал.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.