Москва

Московские МФЦ будут принимать документы граждан ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московские многофункциональные центры (МФЦ) готовы к приему граждан с паспортами Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР). Об этом сообщила начальник Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Москве Светлана Плешакова.

"Если к нам придет гражданин с паспортом ДНР или ЛНР, то мы примем его как документ, удостоверяющий его личность", - скакала Плешакова журналистам во вторник.

По ее словам, в остальном процедура оформления заявки от граждан ЛНР и ДНР ничем не будет отличаться от стандартной.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание Москвой документов самопровозглашенных республик Донбасса не противоречит международному праву и Минским соглашениям.

Теги: Москва, ЛНР, ДНР
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