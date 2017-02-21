Москва вышла из десятки самых загруженных городов мира по рейтингу TomTom

Согласно рейтингу нидерландской компании, столица улучшила позиции, сместившись с пятого места в 2016 году на тринадцатое

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Москва покинула десятку самых загруженных городов в рейтинге загруженности дорог нидерландской компании TomTom.

Вслед за компанией Inrix Inc. нидерландская компания TomTom опубликовала независимый рейтинг загруженности дорог. Согласно ему, Москва улучшила свои позиции, передвинувшись на восемь пунктов - с пятого места в прошлом году на 13. Столица РФ также получила специальную награду за организацию парковочного пространства, что отмечено в рейтинге индексом P.

"Такой результат по оценкам специалистов TomTom был получен благодаря внедрению интеллектуальной транспортной системы и комплексной схемы организации дорожного движения в городе", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

По его словам, отдельно компания отметила достижения Москвы по организации парковочного пространства. Как утверждается, водители стали тратить на 65% меньше времени в поисках легального места парковки в Москве.

"В последние годы в международных рейтингах Москва не занимает первых мест по числу пробок. При этом крупные мировые города Мехико, Бангкок, Лос-Анджелес ухудшают свои позиции, а в Москве показатели загруженности дорог снижаются каждый год согласно и международным исследованиям, и нашим собственным", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в ведомстве опираются на собственные данные; в городе функционирует система аналитики, основанная на показаниях детекторов транспорта, установленных на улицах.

Собеседник агентства сослался на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД), согласно которым в 2016 году скорость движения на столичных дорогах увеличилась более чем на 13% - с 45 км/ч в 2010 году, до 51 км/ч в 2016 году.

Независимый рейтинг загруженности дорог TomTom ведется одноименной крупной нидерландской компанией, выпускающей устройства для автомобильной и персональной GPS-навигации. Исследование по загруженности дорог проводится ежегодно более чем в 200 городах по всему миру и признано одним из самых авторитетных в мире.

Между тем, как ранее сообщалось, по результатам исследования американской Inrix Inc. Москва заняла в 2016 году второе место по загруженности дорог в мире после Лос-Анджелеса.

Лос-Анджелес занимает первое место в мире по пробкам среди городов - каждый автомобилист в среднем теряет в них 104 часа в год. На второй позиции находится Москва - 91 час. Для исследования компания изучила дорожную ситуацию в 1064 городах из 38 стран мира.

В пятерку наиболее загруженных городов входят также Нью-Йорк (89 часов), Сан-Франциско (83 часа) и колумбийская столица Богота (80 часов). В европейском рейтинге за Москвой следуют Лондон (73 часа), Париж (65 часов), Стамбул (59 часов), Краснодар (56 часов), а также Цюрих, Санкт-Петербург, Сочи, Мюнхен и Нижний Новгород, в которых на пробки приходится около 50 часов в год.

При этом москвичи стоят в пробках свыше четверти (25,2%) всего времени, которое они проводят за рулем, в то время как у жителей Лос-Анджелеса этот показатель ниже - всего 12,7%.