Москва

Выставка золотых монет династии Романовых пройдет в Москве

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Выставка золотых монет династии Романовых откроется в Международном нумизматическом клубе в Москве.

На выставке представлены более 700 уникальных экспонатов из Музеев Московского Кремля и Государственного исторического музея, а также из частных коллекций. Среди них золотые монеты, распространенные при императорском дворе, памятные монеты, а также редкий червонец 1716 года, выпущенный для заграничных поездок Петра I в Европу.

Каждая монета отсканирована, снимки представлены на специальных электронных планшетах. Это позволяет посетителям рассмотреть экспонаты в мельчайших деталях и подробностях.

"Много познавательного можно узнать, сравнивая вес, номинал. Это очень здорово. У нас огромная коллекция нумизматическая государственных музеев. К сожалению, зачастую нет возможности это сделать. А здесь мал золотник да дорог", - сказал министр культуры Владимир Мединский накануне открытия выставки.

Посетители выставки смогут также надеть очки виртуальной реальности и увидеть редкие монеты на фоне исторических событий.

Выставка откроется в среду и продлится до 17 декабря 2017 года. Посещение будет возможно только по предварительной регистрации на сайте музея и будет осуществляться группами до десяти человек.

Теги: Москва, Романовы
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