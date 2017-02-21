Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В РоссииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииВ миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
Москва

Собянин обещал построить на месте "хрущевок" дома с запасом прочности на сто лет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Построенные на месте пятиэтажек дома в Москве прослужат не 50, а 100 лет, заявил в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, программа сноса пятиэтажек в столице обеспечит новым жильем 1,6 млн горожан и улучшит внешний вид Москвы.

"Получил одобрение президента на разработку новой программы расселения пятиэтажек, о которой вы просили. Она будет беспрецедентной по масштабам", - написал Собянин на своей странице в твиттере во вторник.

На своей странице "ВКонтакте" градоначальник пообещал, что это будет совершенно иное жилье по качеству, комфорту и энергоэффективности.

"Сделаем так, чтобы люди гордились новыми кварталами, которые не превратятся в "спальные районы", а будут "малой родиной" многих поколений!" - подчеркнул Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Собяниным заявил, что считает целесообразным снос "хрущевок" в Москве вместо их капитального ремонта.

"Сергей Семенович, мы с вами уже говорили на эту тему. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить", - сказал он на встрече с мэром Москвы. Путин также попросил Собянина максимально учитывать интересы жителей при расселении, несмотря на то, что полный снос "хрущевок" потребует значительных ресурсов.

Собянин отметил, что в городе сохраняется большое количество "мягко говоря, некомфортного, по большому счету ветхого жилья". "Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше - около 25 миллионов квадратных метров, в них проживает 1 миллион 600 тысяч москвичей", - пояснил он.

Мэр согласился с трудностями при сносе домов, но заверил президента, что бюджет Москвы устойчив, город рассчитался с основными долгами, кроме того, столица получила хорошие поступления в бюджет от налога на прибыль и подоходного налога.

10 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин заявил, что старт второго этапа программы сноса ветхих пятиэтажек в Москве в ближайшее время практически невозможен. "Это и отсутствие стартовых площадок для переселения, и необходимость совмещения интересов жителей, инвесторов и города, а также крайне неудовлетворительное состояние внутриквартальных инженерных сетей, которые необходимо полностью перекладывать", - перечислил трудности чиновник. По словам Левкина, к настоящему времени осталось снести 75 пятиэтажек.

Через три дня после этого Мосгордума потребовала продолжить программу расселения всех старых пятиэтажек и их сноса, включив в нее дома так называемых "несносимых" серий. Еще через три дня с аналогичным заявлением выступила Общественная палата Москвы: члены ОП рекомендовали Собянину снести старые пятиэтажки в силу невозможности их капремонта.

Теги: Москва, Сергей Собянин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"
В Стройкомплексе Москвы ранее говорили, что это "практически невозможно"Подробнее
Источник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в МосквеИсточник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в Москве
Раненый инструктор доставлен в больницуПодробнее
Москва заняла второе место в мире по загруженности дорогМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
В рейтинге стран Россия находится на четвертой строчке с США после Таиланда, Колумбии и ИндонезииПодробнее
В Москве потеплеет до плюс трех градусовВ Москве потеплеет до плюс трех градусов
Однако, как отметили в Гидрометцентре, это пока не весна, морозы и слякоть еще будутПодробнее
В московском метро сократят должность дежурного у эскалатораВ московском метро сократят должность дежурного у эскалатора
В пресс-службе подземки пообещали, что реорганизация поможет сделать метро более безопаснымПодробнее
Общественная палата Москвы призвала снести не подлежащие капремонту пятиэтажкиОбщественная палата Москвы призвала снести не подлежащие капремонту пятиэтажки
В правительстве города снос пятиэтажек называют маловероятным ввиду больших трат на строительство транспортной инфраструктурыПодробнее
Власти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САОВласти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САО
Операторы указывают, что это может привести к прекращению оказания услуг связи в большинстве районов округаПодробнее
Uber запустил в Москве сервис для заказа еды из ресторановUber запустил в Москве сервис для заказа еды из ресторанов
Стоимость доставки одного заказа составляет 99 рублей и не привязана к его объемуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В РоссииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииВ миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныСпортПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе от гражданства США
Россия в 2017 году потратит за закупку вооружений и военной техники 1,4 трлн рублей
CAS отклонил апелляции пятерых отстраненных российских лыжников
На пустыре в Рязанской области было найдено самодельное взрывное устройство
ДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техники
В Минтруде предложили установить МРОТ для каждого региона отдельно
ФАС предложила подумать о сокращении производства хлеба
Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи