Собянин обещал построить на месте "хрущевок" дома с запасом прочности на сто лет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Построенные на месте пятиэтажек дома в Москве прослужат не 50, а 100 лет, заявил в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, программа сноса пятиэтажек в столице обеспечит новым жильем 1,6 млн горожан и улучшит внешний вид Москвы.

"Получил одобрение президента на разработку новой программы расселения пятиэтажек, о которой вы просили. Она будет беспрецедентной по масштабам", - написал Собянин на своей странице в твиттере во вторник.

На своей странице "ВКонтакте" градоначальник пообещал, что это будет совершенно иное жилье по качеству, комфорту и энергоэффективности.

"Сделаем так, чтобы люди гордились новыми кварталами, которые не превратятся в "спальные районы", а будут "малой родиной" многих поколений!" - подчеркнул Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Собяниным заявил, что считает целесообразным снос "хрущевок" в Москве вместо их капитального ремонта.

"Сергей Семенович, мы с вами уже говорили на эту тему. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить", - сказал он на встрече с мэром Москвы. Путин также попросил Собянина максимально учитывать интересы жителей при расселении, несмотря на то, что полный снос "хрущевок" потребует значительных ресурсов.

Собянин отметил, что в городе сохраняется большое количество "мягко говоря, некомфортного, по большому счету ветхого жилья". "Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше - около 25 миллионов квадратных метров, в них проживает 1 миллион 600 тысяч москвичей", - пояснил он.

Мэр согласился с трудностями при сносе домов, но заверил президента, что бюджет Москвы устойчив, город рассчитался с основными долгами, кроме того, столица получила хорошие поступления в бюджет от налога на прибыль и подоходного налога.

10 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин заявил, что старт второго этапа программы сноса ветхих пятиэтажек в Москве в ближайшее время практически невозможен. "Это и отсутствие стартовых площадок для переселения, и необходимость совмещения интересов жителей, инвесторов и города, а также крайне неудовлетворительное состояние внутриквартальных инженерных сетей, которые необходимо полностью перекладывать", - перечислил трудности чиновник. По словам Левкина, к настоящему времени осталось снести 75 пятиэтажек.

Через три дня после этого Мосгордума потребовала продолжить программу расселения всех старых пятиэтажек и их сноса, включив в нее дома так называемых "несносимых" серий. Еще через три дня с аналогичным заявлением выступила Общественная палата Москвы: члены ОП рекомендовали Собянину снести старые пятиэтажки в силу невозможности их капремонта.