Москва встала в 9-балльных пробках

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Загруженность московских дорог к 19:00 вторника оценивается в девять баллов, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

По его данным, внутренняя сторона ТТК на западе глухо стоит, однако уже к 21:00 загруженность снизится до 4 баллов.

Сервис отмечает неожиданно плотное движение на Звенигородском шоссе и проспекте Мира: загруженность этих магистралей в центр - 9 баллов, что на 7 баллов выше обычного.

Кроме того, в Москве наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она образовалась на внутренней стороне ТТК, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Длина пробки - 15,2 км.