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Москва

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины в сгоревшей квартире в Москве

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Столичные следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины после тушения пожара в центре Москвы, сообщила во вторник официальный представитель московского главка СКР Юлия Иванова.

"Во вторник вечером в квартире жилого дома на Фрунзенской набережной произошло возгорание. В ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины 1963 года рождения без признаков насильственной смерти. По данному факту СКР по Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

Как сообщалось ранее, московскими пожарными был найден труп после тушения возгорания в доме по адресу Фрунзенская набережная, 20. В столичном главке МЧС сказали, что в квартире загорелись личные вещи и мусор, а само помещение было сильно захламлено.

Теги: Москва
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