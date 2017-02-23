На востоке Москвы обнаружили тела мужчины и женщины

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины и женщины на востоке Москвы, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения двух тел на востоке Москвы", - сказала она.

По данным следствия, 23 февраля 2017 года тела 31-летнего мужчины и 28-летней девушки с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты 12 этажа, были обнаружены вблизи одного из жилых домов на Ивантеевской улице в Москве.