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Москва

За праздники в Москве выпало уже более 20% месячной нормы осадков

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Февральская копилка осадков в столице за последние 12 часов пополнилась еще на 3 мм, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеонаблюдений, всего 23 и 24 февраля в Москве выпало 8 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Это около 22% месячной нормы, которая в феврале составляет 36 мм.

Ненастная погода в столичном регионе сохранится, прогнозируют синоптики. В ночь на субботу в столичном похолодает до минус 4 градусов, ожидаются небольшой снег, местами сильная гололедица и западный ветер с порывами 12-17 м/с.

Теги: Москва
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