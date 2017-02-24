Мужчина погиб под колесами поезда у станции "Лось" в Москве

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в районе железнодорожной станции "Лось" поездом были травмированы два человека, один из них скончался, сообщает в субботу пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"По предварительным данным, в районе станции "Лось" Ярославского направления при неустановленных пока обстоятельствах поездом были травмированы мужчина и женщина. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина позже была госпитализирована", - говорится в сообщении.

По данному факту организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.