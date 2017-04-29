Сергей Собянин дал старт сезону фонтанов в столице

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин в полдень субботы дал старт новому сезону фонтанов в Новопушкинском сквере.

"Сегодня двойной праздник. Сегодня большой субботник в Москве, 1,5 млн москвичей вышли для того, чтобы прибрать город, сделать его краше, удобнее, чище. Второй праздник - это запуск фонтанов", - рассказал он журналистам.

Мэр напомнил, что в субботу по всей Москве одновременно запущено около 600 фонтанов.

По его словам, запуск фонтанов в столице знаменует начало настоящей весны и приход тепла. "Всех москвичей с праздником, всего доброго, счастья, здоровья, хорошего настроения", - добавил Собянин.

Московские фонтаны работают ежедневно с 08:00 до 23:00, а по праздникам и выходным - до полуночи. В соответствии с регламентом, установки отключаются 1 октября, с наступлением холодов.

Крупнейший фонтанный комплекс расположен на Манежной площади, он состоит из 12 установок. Самый объемный (15 тыс. кубометров воды) размещен на Поклонной горе.

Среди крупнейших столичных каскадов - музыкальный, свето-динамический фонтан в акватории Царицынского пруда. Диаметр его водной поверхности 55 метров, он состоит из 12 кругов и 915 струй воды разной высоты, некоторые из которых бьют на 30 метров.