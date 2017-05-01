Первомайская демонстрация коммунистов началась в Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Шествие, посвященное Международному Дню солидарности трудящихся и борьбе против социально-экономических проблем, собравшее сторонников КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым началось в понедельник на Калужской площади столицы.

Перед началом шествия, Зюганов отметил, что "этот день не просто весны и труда, это день борьбы трудящихся за свои права".

"Солидарность должна быть обеспечена качественно новой политикой, сильной народно-патриотической командой, и мы над этим сейчас плотно работаем: и на предстоящих выборах, которые пройдут в сентябре, и на президентских", - сказал лидер КПРФ журналистам.

Он напомнил, что "еще в декабре обратился с открытым письмом ко всем народно-патриотическим силам с предложением сформировать нашу программу".

"Мы положили ее в основу нашей программы "10 шагов к достойной жизни", сейчас создана рабочая группа, которая обобщает, сводит воедино, и на съезде в конце мая мы уже предложим реальный вариант этой программы для вывода страны из кризиса с учетом предложений всех наших друзей, союзников и возможных попутчиков", - отметил Зюганов.

В первых рядах демонстрантов идут лидер коммунистов Зюганов, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, руководитель Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, депутаты Московской городской Думы, представители местного самоуправления.

В руках у участников шествия транспаранты и лозунги. Один из них: "Зачехлять мавзолей Ленина 9 мая - не просто подлость, а измена!". Также есть транспаранты "Москвичи против уничтожения троллейбусов". В рядах заметна активная группа участников - обманутых дольщиков.

В шествии принимают участие Центральный и Московский городской комитеты КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров, Всероссийское женское движение "Надежда России", ЛКСМ РФ и ряд других левых партий. Среди участников шествия большое число представителей иностранных компартий

Шествие завершится митингом на Театральном проезде.