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Первомай в Москве стал самым теплым днем с начала года

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Погода в столице третий день подряд обновляет температурные максимумы года, заявили "Интерфаксу" в городском метеобюро в понедельник.

"По предварительным данным, в течение дня воздух в районе ВДНХ, где расположена главная городская метеостанция, погрелся до 24,8 градуса. Сегодня - самый теплый день нынешнего года", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что предыдущий максимум 2017 года был установлен 30 апреля - 24,5 градуса.

Самый теплый Первомай был зафиксирован в 1977 году, когда в Москве потеплело до 26,3 градуса. Этот рекорд устоял.

По прогнозу Гидрометцентра России, ночью в столице температура опустится до 11-13 градусов. Днем во вторник в черте города ожидается 20-22, в Подмосковье - до 23 градусов.

Синоптики предупреждают, что в столичном регионе 2 мая пройдут небольшие кратковременные дожди, в южных и восточных районах Московской области возможна гроза.

Теги: погода, 1 мая
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