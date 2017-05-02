Памятник Горькому вернут на Тверскую Заставу ко Дню Москвы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Памятник писателю Максиму Горькому вернут на площадь Тверская Застава ко Дню города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Реставрация монумента начнется в конце мая, работы по благоустройству площади Тверская Застава, расположенной рядом со зданием Белорусского вокзала, стартуют в июне.

Реставрация памятника, который в настоящее время находится на хранении в парке искусств "Музеон", пройдет в несколько этапов.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что сначала поверхность скульптуры очистят от загрязнений, растрескавшегося воскового и лакокрасочного покрытия, следов коррозии. Затем реставраторы восстановят утраченные металлические фрагменты, устранят дефекты и трещины. Лишь после этого начнется монтаж всех каменных блоков постамента и стилобата (ступеней, ведущих к памятнику) на новый железобетонный фундамент. Завершится реставрация декоративной отделкой и нанесением на скульптуру консервирующего состава, который защитит ее от осадков и негативного воздействия окружающей среды.

Памятник Максиму Горькому был установлен напротив Белорусского вокзала в 1951 году. В 2005 году его демонтировали из-за строительных работ.

В рамках благоустройства площади Тверская Застава вернутся трамваи. Как сообщает портал мэра столицы, трамвайные линии появятся на Лесной улице - от 2-го Лесного переулка до площади Тверская Застава. На самой площади сделают трамвайное кольцо. Протяженность новых путей составит 1,22 километра.