Москва Снос московских пятиэтажек

Власти Москвы обещали вместо хрущевок построить дома нового поколения

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На месте сносимых многоэтажек в Москве планируют построить монолитные и панельные дома, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Московские власти презентовали проекты современных зданий, которые заменят пятиэтажки. В каждом из них будут просторные комфортные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий. В домах будут установлены современные почтовые ящики, домофоны, высокоскоростные грузовые и пассажирские лифты, а также "видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее".

В помещениях будут установлены пластиковые она, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия, также фасадные корзины для установки кондиционеров.

"В квартирах выполнят современный ремонт. В каждой из них будет просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Двери между ними оснастят ручками, фиксаторами замков, дверными упорами и надежными петлями. В плинтусах проложат кабель-каналы. Электрическая разводка - с безопасными выключателями и розетками", - отметили в мэрии.

Там также сообщили, что кухни будут отделывать обоями светлых тонов с возможностью окрашивания.

"Благодаря количеству розеток у жителей не возникнет проблем с размещением бытовой техники и кухонного гарнитура. Электрические плиты также отличаются энергоэффективностью и повышенной безопасностью", - говорится в сообщении.

"Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры. В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, где есть качели, горки и спортивные снаряды", - говорится в сообщении.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Первомай в Москве стал самым теплым днем с начала годаПервомай в Москве стал самым теплым днем с начала года
Между тем синоптики предупредили о скором похолоданииПодробнее
Синоптики предупредили москвичей о похолоданииСиноптики предупредили москвичей о похолодании
В Гидрометцентре России не исключили заморозкиПодробнее
Во "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузомВо "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузом
По данным источника "Интерфакса", он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроныПодробнее
Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в МосквеПолиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не былоПодробнее
В Москве открылся сезон велопрокатаВ Москве открылся сезон велопроката
В столице заработали 350 пунктов проката, стоимость аренды велосипедов осталась прежней Подробнее
Мэр Москвы задекларировал доходыМэр Москвы задекларировал доходы
Доходы Сергея Собянина оказались ниже, чем у некоторых его заместителейПодробнее
Главный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновацииГлавный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновации
Как пример комфортных кварталов он указал застройку Фрунзенской набережной и пообещал строить дома высотой от 10 до 14 этажейПодробнее
Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-рекеЛетняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке
В этом году открытие навигации прошло без традиционного парада судов, поскольку не все судовладельцы оказались к нему готовыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Первомая в России9 фото
01 мая
Празднование Первомая в России
Шоу каскадеров "Русский форсаж 3"12 фото
30 апреля
Шоу каскадеров "Русский форсаж 3"
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГВ миреВласти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитковСпортФК "Краснодар" призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитровЭкономикаЭкономика обнала. Кто на новенького?
Alitalia начала процедуру банкротства
МВД Грузии сочло нежелательным визит "Ночных волков" в Тбилиси на День Победы
Еще три дела о халатности возбудили по факту пожаров в Иркутской области
Думе предложили повысить статус депутатов и сенаторов при общении с чиновниками
ЕСПЧ присудил оренбуржцу 45 тыс. евро за пытки в полиции
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в I квартале рухнула на 42%
ЦБ установил курсы доллара и евро на 3 мая
Букмекеры назвали "Локомотив" фаворитом финала Кубка России по футболу
Благоустройство пяти московских прудов обойдется в 120 млн руб.
Акция оппозиции 6 мая в Москве состоится на проспекте Сахарова
Полиция начала эвакуацию людей с Куликова поля в Одессе
Верховный суд предложил сократить время оглашения приговора по уголовным делам
Фигуранта "болотного дела" Непомнящих в колонии осмотрели врачи
Трехлетний ребенок утонул в луже во Владивостоке
Власти Австралии построят в Сиднее второй аэропорт за $3,8 млрд
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков
В Берлине назвали основные темы предстоящего разговора Путина и Меркель
Власти Москвы обещали вместо хрущевок построить дома нового поколения
Террористы убили 10 военнослужащих на западе Ирака
Сумма призовых за победу на Уимблдоне увеличится из-за Brexit
Приостановлена работа лагеря под Ижевском после массового отравления детей
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Трех депутатов Одесского облсовета от оппозиции вызвали на допрос
В РПЦ поддержали запрет "Свидетелей Иеговы" в России
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи