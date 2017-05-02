Власти Москвы обещали вместо хрущевок построить дома нового поколения

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На месте сносимых многоэтажек в Москве планируют построить монолитные и панельные дома, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Московские власти презентовали проекты современных зданий, которые заменят пятиэтажки. В каждом из них будут просторные комфортные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий. В домах будут установлены современные почтовые ящики, домофоны, высокоскоростные грузовые и пассажирские лифты, а также "видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее".

В помещениях будут установлены пластиковые она, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия, также фасадные корзины для установки кондиционеров.

"В квартирах выполнят современный ремонт. В каждой из них будет просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Двери между ними оснастят ручками, фиксаторами замков, дверными упорами и надежными петлями. В плинтусах проложат кабель-каналы. Электрическая разводка - с безопасными выключателями и розетками", - отметили в мэрии.

Там также сообщили, что кухни будут отделывать обоями светлых тонов с возможностью окрашивания.

"Благодаря количеству розеток у жителей не возникнет проблем с размещением бытовой техники и кухонного гарнитура. Электрические плиты также отличаются энергоэффективностью и повышенной безопасностью", - говорится в сообщении.

"Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры. В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, где есть качели, горки и спортивные снаряды", - говорится в сообщении.