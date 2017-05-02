Благоустройство пяти московских прудов обойдется в 120 млн руб.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы объявили конкурсы на проведение работ по благоустройству прудов в пяти округах, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Как отмечается, к лету должны быть подготовлены Ясный, Большой Очаковский и Коптевский пруды, Черное озеро, а также пруды на проспекте Вернадского. Суммарная стоимость работ по пяти контрактам превышает 120 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, на прудах на проспекте Вернадского оборудуют площадки для отдыха, пешеходные дорожки и новую систему освещения. Кроме того, там высадят кустарники и разобьют цветники.

На Ясном пруду запланирована реконструкция, которая включает в себя ремонт, обустройство газона, высадку цветов, деревьев и кустарников.

На Большом городском пруду и Черном озере пройдут работы по очистке дна.

На территории Большого Очаковского пруда появятся новые живые изгороди.