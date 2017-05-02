В музее Востока оценили сроки открытия филиала в усадьбе Лопухиных

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Усадьба Лопухиных, которую занимал Международный центр Рерихов (МЦР), может быть открыта для публики как филиал музея Востока в конце мая, сообщил "Интерфаксу" во вторник генеральный директор музея Александр Седов.

"Очень надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, но не все зависит от нас. Предстоит большой объем работы. Сам музей для публики, мы надеемся, откроется к концу мая", - сказал Седов.

"Здания в данное время опечатаны. Сейчас разрабатываем положение и создаем комиссию по приемке этих зданий, описыванию и учету имущества, которое там находится. Предполагаем, что в комиссию сойдут представители двух сторон - МЦР и музея Востока, а также представители общественности, Минкультуры РФ, специалисты из других музеев. Если надо будет - и представители спецслужб. Будет несколько рабочих групп, которые будут заниматься всем имуществом, находящемся внутри - описать, разделить личные вещи и принадлежащие частным лицам, Советскому фонду Рериха",- отметил он.

4 апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче музею Востока усадьбы Лопухиных. Музей Востока выиграл суд по выселению МЦР из строения №5 усадьбы Лопухиных.

Кроме того, 20 марта арбитражный суд постановил расторгнуть договоры безвозмездного пользования, на основании которых МЦР занимал два других строения усадьбы Лопухиных - строения №4 и №7.