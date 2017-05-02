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Москва

Температура воздуха в Москве поднялась выше 25 градусов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Столица четвертый день подряд обновляет температурный максимум года, к 15:00 воздух прогрелся до 25,5 градуса, сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро во вторник.

"Сегодня самый теплый день нынешнего года", - отметил собеседник агентства, уточнив, что это данные главной метеостанции на ВДНХ.

Предыдущий температурный максимум года был зафиксирован 1 мая - 24,8 градуса.

Температурный рекорд для 2 мая был установлен в 1977 году - 28,2 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие сутки погода в столичном регионе изменится: станет прохладнее, возможны кратковременные дожди, ветер усилится до 12-15 м/с. В ночь на 3 мая в Москве ожидается до 6-8, днем - до 13-15 градусов.

Теги: Москва, погода
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