На организатора акции 29 апреля в Москве составили административный протокол

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На координатора движения "Открытая Россия" Марию Баронову составили протокол об административном правонарушении за акцию в Москве 29 апреля. Об этом сообщается во вторник на сайте "Открытая Россия".

Наказание по части 1 статьи 20.2 КоАП (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка проведения) предполагает, что Бароновой грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, говорится в сообщении.

По данным сайта, ранее Баронову доставили в отдел внутренних дел "Китай-Город" для дачи объяснений.

В "Открытой России" напомнили, что Баронова была заявителем московской акции "Надоел", которая прошла 29 апреля.

"Власти Москвы настаивали на том, что мероприятие не согласовано, однако в столице никто задержан не был", - отметили в сообщении.