В центре Москвы загорелась крыша жилого дома

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Крыша жилого дома горит в центре Москвы, объявлен второй ранг пожара, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 01:20 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Новорязанская, д.16, стр.1",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, горит крышы шестиэтажного кирпичного жилого здания старой постройки, площадь пожара уточняется. "Пожарные по прибытии приступили к спасению людей и тушению пожара. В 01:33 объявлен второй ранг пожара, к месту направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения", - сказал собеседник агентства.