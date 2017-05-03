В результате аварии на МКАДе погибли три человека

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате аварии на МКАДе, сообщил в среду "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительной информации на 68 км МКАД с внутренней стороны произошло столкновение трёх автомобилей на выезде с автозаправки", - сказал собеседник агентства.

"В результате происшествия погибли три человека", - отметил он.

Позже эту информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, погибли три человека", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.