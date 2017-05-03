Пожар на крыше дома в центре Москвы потушен

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожар на крыше дома в центре Москвы ликвидирован, сообщили в среду "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в доме номер 16 на Новорязанской улице произошло возгорание на крыше. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг. В ходе тушения из здания было эвакуировано 25 человек.