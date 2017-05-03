В Москве начали обновлять дорожную разметку

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сезонные работы по нанесению дорожной разметки начались в Москве в среду, сообщает сайт мэрии. "В первую очередь их будут проводить рядом со школами, поликлиниками и другими социально значимыми объектами. Затем обновят разметку на трассах, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Для разметки проезжей части используется холодный пластик и термопластик, сверху наносят специальные микроскопические стеклошарики, которые позволяют усилить светоотражающие свойства линий. Уточняется, что работы по нанесению разметки будут проводиться преимущественно ночью, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.

Всего нанесут более 2,7 млн кв. м разметки разных типов, включая разделительные полосы и стрелы направления движения, дублирующие и направляющие знаки. В течение весны и лета разметку обновят на 4,5 тыс. объектах улично-дорожной сети. В конце апреля в Москве начался сезонный ремонт дорог, который продлится примерно до середины октября. За это время в столице обновят более 18 млн кв. м асфальта.