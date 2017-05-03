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Москва

Поезда Москва - Петербург задержатся из-за неисправности контактной сети

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Поезда Москва - Санкт-Петербург задерживаются из-за технической неисправности на контактной сети. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Октябрьской железной дороги

"В связи с технической неисправностью контактной сети на перегоне Любань - Торфяное Октябрьской железной дороги задерживается ряд поездов пригородного и дальнего сообщения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в частности, задержка поездов № 26 и № 6 сообщением Москва - Санкт-Петербург составит более двух часов. "Специалисты Октябрьской железной дороги принимают необходимые меры по устранению неисправности и минимизации времени задержек поездов" - сказал собеседник.

Теги: Москва, Петербург
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