9 мая в Москве будет холодным и пасмурным

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - День Победы в Москве, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, будет холодным и облачным, вероятнее всего, понадобится "разгон облаков" для предупреждения дождей над Красной площадью.

"Девятого мая ночные температуры от -4 до +1, днем от +5 до +10 градусов, осадки. Я думаю, что вероятность задействования самолетов с реагентами очень велика", - сказал "Интерфаксу" в среду директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, к Москве идут холодные воздушные массы из Арктики, и на "вторых майских" праздниках они значительно испортят погоду в столице. Уже 6 мая днем +11...13, а 7-8 мая столбики термометров ночью будут опускаться до 0 и ниже, а днем будет лишь +5...10 градусов. Все эти дни будет облачно и вероятны осадки. Такой же режим погоды, характерный по климату для начала апреля, с высокой долей вероятности сохранится и 9 мая: облачно, холодно и дождливо, пояснил метеоролог.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что прогноз на День Победы пока предварительный, и его в ближайшие дни будут уточнять. В частности, синоптикам предстоит определить тип облачности, который приближается к Москве - "для каждого облака свои реагенты".