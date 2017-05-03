Продлен арест лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, который признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации, до 8 июля.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении Аникеева срок содержания под стражей до 8 июля", - огласила решение судья Елена Гученкова в среду.

Ранее в апреле ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего он его и защита начали ознакомление с материалами дела, объём которого составляет 15 томов.

По словам адвоката Аникеева Руслана Коблева, его подзащитный обвиняется в шести эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации. При этом имена всех потерпевших по делу пока не известны.

Материалы в отношении Аникеева выделены в отдельное производство из основного дела.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранителей, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.