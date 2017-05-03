Режим работы нескольких станций московского метро изменится 7 и 9 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В связи с проведением 7 мая в центре Москвы генеральной репетиции военного парада на Красной площади, а 9 мая самого парада режим работы некоторых станций метрополитена будет изменен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в среду.

Так, 7 мая с 7:00 до окончания генеральной репетиции и 9 мая с 7:00 до окончания парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и для пересадки пассажиров.

Кроме того, 7 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" (в сторону Никольской улицы), "Китай-город" (в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка).

В День Победы в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль №1 (старый) будет работать только на выход, а вестибюль №2 (новый) - только на вход.

9 мая с 12:00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.

После завершения праздничного салюта и народных гуляний будет также ограничен вход пассажиров на станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьевы горы", "Университет" и "Спортивная".