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Москва

Прошедшей ночью в московском регионе случились заморозки

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице в ночь на пятницу опускалась ниже нуля градусов, сообщил Гидрометцентр России.

На базовой метеостанции на ВДНХ было зафиксировано минус 0,1 градуса, уточняет ведомство.

В Подмосковье, по данным синоптиков, было значительно холоднее. В Черустях подморозило до минус 4,3 градуса, в Егорьевске - до минус 2,5 градуса, в Клину и Волоколамске - до минус 2,3 градуса.

В пятницу днем в Москве потеплеет до 12-14 градусов. Будет солнечно, дождей синоптики не прогнозируют.

По оценке Гидрометцентра, заморозки в столичном регионе возможны в ночные часы с 7 по 10 мая.

Теги: Москва, Московская область
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