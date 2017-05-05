Пожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолета

Выселенное здание в Лубянском проезде, по предварительной оценке, уже полностью выгорело изнутри

Во время ликвидации пожара в здании в Лубянском проезде

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - К тушению пожара в Москве в выселенном доме 19 в Лубянском проезде привлечен вертолет.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в данный момент вертолет пожарной службы проводит разведывательный полет над местом пожара. По предварительным данным, здание, которое находится во дворах, полностью выгорело изнутри.

Как сообщили присутствующие на месте сотрудники пожарной охраны, вертолет несет с собой несколько тонн воды. В случае необходимости она будет сброшена на здание для тушения пожара.

Со всех сторон здания находится пожарная техника с выдвижными лестницами, с которых сотрудники пожарной службы тушат возгорание на третьем этаже. Из каждого его окна идет дым, на стенах видна копоть, в некоторых окнах можно заметить языки пламени.

Как сообщалось, по данным МЧС, площадь пожара в выселенном здании в центре Москвы по адресу Лубянский проезд, 19 возросла с 500 до 3 тыс. квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия находятся десятки сотрудников экстренных служб, пожарная техника и сотрудники полиции. По Лубянскому проезду протянуты пожарные рукава.

Движение по Лубянскому проезду ограничено, водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.