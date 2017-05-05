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Москва

В День Победы над Москвой разгонят облака

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Над Москвой 9 мая в случае необходимости авиагруппы обеспечат создание хороших погодных условий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Для проведения военного парада 9 мая будут выполнены работы по созданию благоприятных погодных условий", - сказал Бирюков на оперативном совещании правительства города в пятницу.

По его словам, в предстоящие праздничные дни городские коммунальные службы будут трудиться в усиленном режиме, приняты дополнительные меры для обеспечения безаварийной работы, включая круглосуточное дежурство и усиление диспетчерских служб.

"В местах проведения праздничных мероприятий будет организовано постоянное дежурство уборочных бригад и своевременный вывоз мусора. Определена дислокация нарядов пожарной охраны. Кроме того, особое внимание в предстоящие выходные будет уделено обеспечению безопасности и порядка в местах отдыха у воды", - отметил заммэра.

Он сообщил, что в медицинском обеспечении праздничных мероприятий будет задействовано около 100 бригад скорой медицинской помощи и Центра экстренной медицинской помощи. В частности, при проведении шествия "Бессмертного полка" предусмотрено дежурство 6 бригад и 14 пеших постов Центра экстренной медицинской помощи и 42 бригад "скорой", которые будут располагаться по ходу движения колонны и на Красной площади.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что власти Москвы выделили почти 300 млн рублей на разгон облаков 1 и 9 мая, 12 июня 2017 года. Заказчик работ, по данным официального портала госзакупок, ГКУ "Экспертавтодор". Разгонять облака в праздничные дни над Москвой будут до 10 самолетов Ан-12, Ан-26, Як-42 или их эквиваленты, говорится в госконтракте, опубликованном на сайте. Самолеты обеспечат хорошую погоду над Москвой с помощью гранулированной кислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что День Победы в Москве, по предварительным прогнозам, будет холодным и облачным, вероятнее всего, понадобится разгон облаков для предупреждения дождей над Красной площадью. "Девятого мая ночные температуры от -4 до +1, днем от +5 до +10 градусов, осадки. Я думаю, что вероятность задействования самолетов с реагентами очень велика", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" 3 мая.

В 2016 году работы по метеозащите Москвы 1 мая, 9 мая, 12 июня и в День города власти оценили в 346 млн рублей. В 2015 году разгон облаков над городом 9 мая, 24 мая (День славянской письменности и культуры), 12 июня и в День города был оценен почти в 430 млн рублей. В 2014 году на метеозащиту столицы 9 мая, 12 июня и в День города выделялось 182 млн рублей.

Теги: Москва
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